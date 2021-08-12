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مصرع وإصابة 14 بطريق الفيوم الجيزة الصحراوى (صور)

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لقي شخص مصرعه وأصيب 13 اخرين، منذ قليل، في حادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي جرزا وطهما بمحافظة الجيزة بالطريق الصحراوي الغربي.
وقامت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق الفيوم بنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بنى سويف لقربها من مكان الحادث لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من مدير مرفق الإسعاف بالفيوم بانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه اسيوط بين طهما وجرزا في منطقة بين محافظتى الجيزة والفيوم.

وأسفر الحادث عن مصرع عزت بهلول همام ٤٥ سنة و13 مصاب وتم نقلهم ب8 سيارات اسعاف إلى مستشفى الواسطي وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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