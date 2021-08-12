رسالة من شيخ الأزهر في اليوم العالمي للشباب

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وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رسالة إلى الشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وقال في تغريده له على تويتر: «الشباب هم عمادُ الأمة، ومستقبلُها المشرق، فهم أصحاب الهِمم الفتيَّة، والطموحات الواعدة، والأفكار البنَّاءة، والتَّجارب الخصبة الثريَّة، وبالاهتمام بتنمية مهاراتهم والإيمان بقدراتهم؛ نخلق أجيالًا قادرةً على صناعة مستقبلٍ واعدٍ لخدمة أوطانهم وأمتهم والإنسانيَّة».

يتم الاحتفال باليوم العالمي للشباب سنويًا في 12 أغسطس، لتكون فرصة للحكومات للفت الانتباه إلى قضايا الشباب في جميع أنحاء العالم.

وهو يوم حددته الأمم المتحدة لغرض لفت الانتباه إلى مجموعة معينة من القضايا الثقافية والقانونية المحيطة بالشباب، وتم الاحتفال بأول مرة بهذا اليوم في 12 أغسطس 2000، بعد أن تم تحديده من قبل الأمم المتحدة عام 1999 باعتماد القرار 54/120.

وتتنوع شعارات اليوم العالمي للشباب كل عام، ويسلط اليوم العالمي للشباب هذه المرة على قضية «تحويل النظم الغذائية: الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب».