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محمد فاضل: مصطلح "النجم" فقد قيمته بسبب كثرة استخدامه

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محمد فاضل: مصطلح "النجم" فقد قيمته بسبب كثرة استخدامه محمد فاضل: مصطلح "النجم" فقد قيمته بسبب كثرة استخدامه

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قال المخرج محمد فاضل، إن قمة النجاح في الدراما التليفزيونية أن صاحب الدور الصغير يكون مهمًا مثل صاحب الدور الكبير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الدراما التليفزيونية بطل مطلق وهو كان أحد مزايا الدكتور أسامة أنور عكاشة، حيث أن أصغر دور كان مرسوم بعناية من أجل تذكره.

وأضاف «فاضل» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، الخميس، أن العمل الفني يكتب تمامًا وبعد ذلك يتم التفكير في الممثلين، قائلًا: «عمرها ما ينفع أن يتم تحديد الممثل قبل كتابة المسلسل».

وأوضح أن فيلم حب في الزنزانة خير مثال حيث أنه كان من المفترض أن يقوم به الفنان أحمد ذكي والفنانة فردوس عبدالحميد، ولكنه وصل في النهاية للكبير عادل إمام والراحلة سعاد حسني.

وتابع أن «مصطلح النجم قلت قيمته بسبب كثرة استخدامه»، موضحًا أن الفنان في السابق كان من حقه أن يقرأ أي عمل ومن حقه الموافقة أو الرفض وليس بتعديل المشاهد أو إضافة أخرى.

المصرى اليوم

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