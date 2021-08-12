محافظ دمياط: إعادة إحياء كوبري السكة الحديد ليكون منارة ثقافية

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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن المحافظة تضم أقدم كوبري سكة حديد في مصر والذي تم إنشاءه في عام 1890.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كوبري السكة الحديد الموجود في محافظة دمياط كان شاهد على بداية عصر السكة الحديد في مصر.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن كوبري السكة الحديد كان في البداية سيتم بيعه كخردة ولكن الدكتور فتحي البرادعي المحافظ الأسبق لدمياط أصدر قرارًا للحفاظ على كوبري السكة الحديد في عام 2013.

وكشفت أن في عام 2007 تم تطوير هذا الكوبري وكان منارة فنية وثقافية ممتازة واحتضن العديد من الفعاليات الثقافية وشهد أيضا إقامة مجلس محافظين مع إقامة ندوات ومؤتمرات.

وكشفت محافظ دمياط أن جائحة فيروس كورونا عطلت مشروع كوبري السكة الحديد الموجود في المحافظة وتم الاتفاق على تطوير الكوبري مجددًا، وذلك تحت إشراف وزارة الآثار، ليتم إحياءه مجددا ليكون منارة ثقافية.