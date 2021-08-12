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10 وفيات و511 إصابة كورونا جديدة في الأردن

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10 وفيات و511 إصابة كورونا جديدة في الأردن 10 وفيات و511 إصابة كورونا جديدة في الأردن

جى بي سي نيوز :– أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10158 حالة و779530 إصابة.

وبيّن الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الأربعاء، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11148 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 102 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 80 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 675 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1008 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 758224 حالة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 12135 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8702648 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 4.21 بالمئة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 12 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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