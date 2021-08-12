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بازوكا: الإسماعيلي لن «يفوت» مباراة .. والأهلي لم يحترم الدراويش فنيًا

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بازوكا: الإسماعيلي لن «يفوت» مباراة الزمالك .. والأهلي لم يحترم الدراويش فنيًا بازوكا: الإسماعيلي لن «يفوت» مباراة .. والأهلي لم يحترم الدراويش فنيًا

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أكد سيد عبدالرازق «بازوكا»٬ نجم الإسماعيلي السابق٬ أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يحترم فريق الدراويش على المستوي الفني خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال بازوكا في تصريحات إذاعية: «إيهاب جلال نجح في فرض أسلوبه على النادى الأهلى وحصل على نقطة هامة من المباراة٬ والفريق الأحمر كان داخل المباراة وهو ضامن الفوز ولكن هذا لم يحدث في النهاية».

وأضاف: «الأهلى أضاع العديد من الفرص خلال المباراة٬ والإسماعيلى أصبح وضعه جيد في جدول ترتيب الدوري بعدما كان مهدد بالهبوط قبل تولى إيهاب جلال تدريب الدراويش».

وأشار:«جماهير الدراويش لن تقبل إلا بالفوز على في المباراة المقبلة بسبب خوض اللقاء على استاد الإسماعيلية»، مضيفًا: «نادى الإسماعيلي لن يفوت مباراة الزمالك ويدخل اللقاء بهدف الفوز لأن المباراة ستكون على ملعب الدراويش واللاعبين يقدموا أداء جيد خلال هذه الفترة».

المصرى اليوم

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