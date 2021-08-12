محاضرة عن التراث والتنمية المستدامة في مكتبة الإسكندرية الأحد المقبل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان «التراث والتنمية المستدامة: الأهداف والرؤى واستراتيجيات الإدارة» يلقيها الأستاذ الدكتور أسامة النحاس، خبير التراث بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وذلك الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق 15 أغسطس بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية (المدخل الرئيسي).

وتلقي المحاضرة الضوء على الدور الذي تلعبه الثقافة كأحد أعمدة التنمية المستدامة وعلى أهمية التراث كأحد آليات تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة، كذلك تستعرض المحاضرة أهداف التنمية المستدامة كما وردت في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ورؤى الاستفادة من التراث في تحقيق هذه الأهداف، وإلى أي مدى يتفق التراث وإمكانياته مع خطط وأهداف التنمية المستدامة، وكيف يمكننا وضع الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف والرؤى بما يضمن حماية التراث والاستفادة منه وإدارته وتأهيله واستدامته واستغلاله الاستغلال الأمثل في ترسيخ الهوية وتحقيق الرفاهية للشعوب، بما يدعم تحقيق مفهوم التنمية المستدامة.

تأتي المحاضرة في إطار فعاليات الموسم التاسع للبرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية بقطاع المكتبات؛ ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربي لمصر، وتتبع تأثيرها العلمي والفكري والحضاري عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.