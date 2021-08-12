إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية .

أوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية على مساحة 175 متر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بنجع الجرف الرزقة الشرقية بالبعيرات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، كما تم إعادة الشئ لأصله وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس القرية والقسم الفنى والمتابعة الميدانية.