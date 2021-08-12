إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية .
أوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية على مساحة 175 متر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بنجع الجرف الرزقة الشرقية بالبعيرات.
وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، كما تم إعادة الشئ لأصله وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس القرية والقسم الفنى والمتابعة الميدانية.