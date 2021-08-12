أخبار عاجلة

حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم -
رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد -
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة -
الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن -
"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو -
"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري -
محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة» -
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية -
محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر غرب الأقصر

Print
إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر غرب الأقصر إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 متر غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية .

أوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية على مساحة 175 متر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بنجع الجرف الرزقة الشرقية بالبعيرات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة، كما تم إعادة الشئ لأصله وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس القرية والقسم الفنى والمتابعة الميدانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة

الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن

الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن

محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»

محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»