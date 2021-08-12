إنقاذ فتاة حاولت إلقاء نفسها من شرفة مسكنها لمرورها بحالة نفسية بالشرقية

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أنقذ رجال الشرطة بمديرية أمن الشرقية فتاة ثلاثينية من محاولة الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بمدينة الزقازيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الزقازيق بلاغًا بشأن محاولة فتاة في العقد الثالث من العمر، إلقاء نفسها من أحد الطوابق العلوية بأحد الأحياء بمدينة الزقازيق.

انتقل رجال الشرطة والإنقاذ البري إلى موقع البلاغ، وأداروا حديثًا مع الفتاة عن حرمة الانتحار وأهمية الحياة لها ولأسرتها، وبعد محاولات من رجال الشرطة عدلت الفتاة عن رغبتها في الانتحار وعادت إلى وحدتها السكنية سالمة.

وبالفحص تبين أن الفتاة تعيش مع والدتها بعد وفاة والدها منذ ٧ سنوات، ونظرًا لمرورها بحالة نفسية متأخرة، استغلت الفتاة عدم تواجد والدتها وحاولت إلقاء نفسها من شرفة مسكنها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.