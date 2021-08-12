تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:32 مساءً
رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:26 مساءً
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:26 مساءً
الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:26 مساءً
"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:18 مساءً
"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:18 مساءً
عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:18 مساءً
محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 05:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
محاولة فاشلة للوصول إلى طائرة عبر شريط الأمتعة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 أغسطس 2021 01:40 مساءً
87
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 03:57 مساءً
الحياكة اليدوية والفن المعاصر
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 03:29 مساءً
مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:57 مساءً
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:27 مساءً
السابق
الجزائر تعلن الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا الحرائق
التالى
قرقاش ردًا على تصريحات الغنوشي: «يزج باسم الإمارات لتبرير تقصيره»
Tweets by @3yonNews