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أكدت النائبه مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن ايمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب منذ ان تولى مقاليد حكم البلاد ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عده في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم، لم يسبق أن تحققت في فترة رئاسة أخرى، لافتة إلى ان القيادة السياسية تنظر إلى الشباب بانهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وهذا ماتجعل البلاد تتقدم إلى الأمام خلال السنوات المقبلة.

وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر له، إلى أن الرئيس السيسي يراهن على الشباب في كسب رهانات المستقبل، وفى أي تحول تنموي، فهم الشريحة الأكثر حيوية وتأثيرًا في أي مجتمع قوى تمثل المشاركة والحوار جوهر تكوينه، وهم وسيلة التنمية وغايتها، ولذلك فهم يحظون بدعم غير مسبوق في عهد فخامة الرئيس.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الشباب أصبح له اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضي لتقلد المناصب القيادية، وأكبر دليل على ذلك هو توليهم العديد من المناصب خلال العام الجاري والماضي، والذي يستمر حتى السنوات المقبلة، مطالبًا الشباب على أن يكونوا سفراء مصر لدى بلادهم، ونقل هذه الصورة الإيجابية عن مصر الجديدة في كافة المجالات وشتي الطرق، ليتم تصحيح الصورة المغلوطة عنها لسنوات طويلة.

والجدير بالذكر، أن العالم يحي اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، يوم الشباب العالمي، باعتبارهم الخطوط الأمامية للنضال وشركاء في التغيير لبناء مستقبل أفضل للجميع، حيث يهدف الاحتفال بيوم الشباب سنويا إلى تركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم، بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.