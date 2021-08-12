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وجه المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، التهئنة لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي يواكب اليوم الخميس، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وأصبحت قضيتهم محورًا أساسيًا واستراتيجيًا لعمل الجهات التنفيذية بالدولة، وستظل لدعمهم وتأهيلهم دائمًا.

وقال «أبوالعطا»، في بيان اليوم الخميس، إن كل المشروعات التي تمت داخل الدولة المصرية كانت في إطار تمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم سواء بالمشاركة في الشأن العام وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك رغم التحديات التي كانت تواجه الدولة؛ إلا أن هذا المحور كان بؤرة الاهتمام الرئيسي لما عملت عليه الدولة خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن الاهتمام وتمكين الشباب لم يكن مجرد كلام؛ بل تحول لواقع وتمثل في تمكينهم بالسلطة التنفيذية والتشريعية والاهتمام بالمبادرات والاقتراحات التي كان يطرحها الشباب في مؤتمرات الشباب وهو ما يعكس أنه كان توجها استرايتيجيا للدولة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.

وأوضح أن الدولة تحركت عمليًا في تمكين الشباب من خلال وضع الرئيس السيسي لقضيتهم نصب الأولويات وأزال الفجوة التي كانت بينهم وبين الدولة وكسر العزلة من خلال الحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصري الواعد والذي أثبت جدارته والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تأهيله وتمكينه، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للشباب من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم لقيادتها والنهوض بمستقبلها، فضلًا عن دعمها الدائم لهم من خلال مؤتمرات الشباب التي تُعقد بحضور الرئيس السيسي، وأبرز الشباب الواعد والطموح.

وأشار إلى أن شباب مصر المتحمس الواعد يُثبت يومًا تلو الأخر أنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يُحقق بهم مستقبلًا أفضل لمصرنا الغالية.