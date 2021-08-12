طلاب جامعة الأقصر يحصلون على مراكز متقدمة في مهرجان المنصورة الرقمي 2021  

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هنأ الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، طالبتين من كلية الفنون الجميلة فازتا في مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب، والذي شارك فيه عدد من طلاب جامعة الأقصر في عدد من المجالات، «الرياضة والشعر والقصة والغناء الفردي والعزف الموسيقي والأفلام القصيرة».

وفازت الطالبتان مي خالد فكرى حامد، في مجال الغناء الفردي، ولمياء يسري رفاعي، في مجال الافلام القصيرة، ونالتا شهادات تقدير وشكر من جامعة المنصورة.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالمشاركة الفعالة لطلاب الجامعة، متمنيًا لهم دوام التوفيق.