حراسة المرمي تربك حسابات «كارتيرون» قبل مواجهة الإسماعيلي

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لم يحسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، مصير حراسة المرمي، في مباراة الإسماعيلي، المقررة غداً السبت، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الدوري، بعد تذبذب مستوي محمود جنش، خلال المواجهة الأخيرة امام الاتحاد السكندري، وظهور محمد ابوجبل، بمستوي متميز، خلال التدريبات الأخيرة.

وبات باتريس كارتيرون، في حيرة من امره، حيال مركز حراسة المرمي، حيث يخشي ان يأتي التغيير بأثار سلبية على الفريق، خصوصاً وان ابوجبل، بعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة، وفي نفس الوقت، يخشي المدير الفني ايضاً من تراجع مستوي جنش، بنفس الصورة التي كان عليها امام الاتحاد.

ويرفض المدير الفني، اعلان مصير الحارس الذي سيحرس عرين الزمالك، امام الإسماعيلي، إلى اللحظات الأخيرة، لضمان استمرار المنافسة بين جميع الحراس، وضمان اختيار الحارس الأفضل لتلك المواجهة.