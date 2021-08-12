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كشف أحمد مجاهد٬ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم٬ عن حقيقة ما تردد عن خصم 6 نقاط من الزمالك بسبب أزمات مستحقات اللاعبين الأجانب.

وقال مجاهد في تصريحات إذاعية: «لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك والاتحاد الدولى لكرة القدم لم يرسل إلينا أي شييء عن هذا الأمر وإذا تم إرسال ذلك سيتم تطبيقه٬ وتم خصم 3 نقاط من الإسماعيلي بسبب أزمة مستحقات نادى النجوم».

وأضاف: «الإسماعيلي قدم طعن للمحكمة الرياضية بسبب خصم 3 نقاط وإذا تم قبول الطعن سيتم عودة الثلاث نقاط مرة أخرى للدراويش».

وعن حسم لقب الدوري: «المواجهات المباشرة هي من تحسم بطل الدورى الممتاز حال تساوي الزمالك والأهلى في النقاط وهذا البند منذ سنوات طويلة».

وأشار إلى هناك صعوبات واجهت الجبلاية في وضع مواعيد بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

وأضاف :«متعة كرة القدم المصرية هي التنافس بين الجماهير طالما لم يخرج عن الإطار الشرعي٬ ومنذ سنوات طويلة نلعب المسابقات بدون جماهير ولكن مازال الدوري المصري هو الأكثر مشاهدة في افريقيا والوطن العربي بالكامل».

وعن التفويت خلال المباريات المقبلة في الدوري: «لا يوجد ذلك على أرض الواقع سواء بين المدربين أو اللاعبين ونثق تماما في الحكام والمراقبين ولكن هذا تراشق فقط بين الجماهير على