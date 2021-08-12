أخبار عاجلة

حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم -
رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد -
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة -
الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن -
"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو -
"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري -
محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة» -
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية -
محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تكريم الجندي صاحب برونزية التايكوندو والاتحاد الخماسي الحديث الاحد المقبل

Print
تكريم الجندي صاحب برونزية التايكوندو والاتحاد الخماسي الحديث الاحد المقبل تكريم الجندي صاحب برونزية التايكوندو والاتحاد الخماسي الحديث الاحد المقبل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر محمد عادل حسني رئيس الشركة الراعية للبطل المصري أحمد الجندي لاعب المصري للخماسي الحديث صاحب فضية أولمبياد طوكيو ، تكريم اللاعب فى مؤتمر صحفي الأحد المقبل بجانب الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان، وذلك في تمام الواحدة عصراً بأحد فنادق الجديدة.
وكان أحمد الجندي قدد حقق إنجازا تاريخيا بعدما توج بفضية الخماسي الحديث للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 والتي استضافتها اليابان خلال الفترة بين 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

وجاء الجندي في المركز الثاني برصيد 1477 نقطة ليحقق أول ميدالية في تاريخ الخماسي الحديث لمصر والعرب وإفريقيا في دورات الألعاب الأولمبية.

وأعلن محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية ، أول أمس عن تجديد عقد رعاية البطل الأولمبي أحمد الجندي حتى أولمبياد باريس 2024.

ويعتبر محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الشبة واحدا من أبرز الداعمين للرياضات الفردية والذي يؤكد دائما أن ما شجعه على دعم ورعاية الأبطال الرياضيين هي المسئولية المجتمعية حيث نشعر بالفخر لرعاية بطل ينجح ويتألق ويرفع اسم وعلم مصر في كافة الأحداث الدولية والعالمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة»

رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة»

برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية

برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية