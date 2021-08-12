تكريم الجندي صاحب برونزية التايكوندو والاتحاد الخماسي الحديث الاحد المقبل

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قرر محمد عادل حسني رئيس الشركة الراعية للبطل المصري أحمد الجندي لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث صاحب فضية أولمبياد طوكيو ، تكريم اللاعب فى مؤتمر صحفي الأحد المقبل بجانب الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان، وذلك في تمام الواحدة عصراً بأحد فنادق مصر الجديدة.
وكان أحمد الجندي قدد حقق إنجازا تاريخيا بعدما توج بفضية الخماسي الحديث للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 والتي استضافتها اليابان خلال الفترة بين 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.
وجاء الجندي في المركز الثاني برصيد 1477 نقطة ليحقق أول ميدالية في تاريخ الخماسي الحديث لمصر والعرب وإفريقيا في دورات الألعاب الأولمبية.
وأعلن محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية ، أول أمس عن تجديد عقد رعاية البطل الأولمبي أحمد الجندي حتى أولمبياد باريس 2024.
ويعتبر محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الشبة واحدا من أبرز الداعمين للرياضات الفردية والذي يؤكد دائما أن ما شجعه على دعم ورعاية الأبطال الرياضيين هي المسئولية المجتمعية حيث نشعر بالفخر لرعاية بطل ينجح ويتألق ويرفع اسم وعلم مصر في كافة الأحداث الدولية والعالمية.