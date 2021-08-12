تكريم الجندي صاحب برونزية التايكوندو والاتحاد الخماسي الحديث الاحد المقبل

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قرر محمد عادل حسني رئيس الشركة الراعية للبطل المصري أحمد الجندي لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث صاحب فضية أولمبياد طوكيو ، تكريم اللاعب فى مؤتمر صحفي الأحد المقبل بجانب الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان، وذلك في تمام الواحدة عصراً بأحد فنادق مصر الجديدة.

وكان أحمد الجندي قدد حقق إنجازا تاريخيا بعدما توج بفضية الخماسي الحديث للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 والتي استضافتها اليابان خلال الفترة بين 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

وجاء الجندي في المركز الثاني برصيد 1477 نقطة ليحقق أول ميدالية في تاريخ الخماسي الحديث لمصر والعرب وإفريقيا في دورات الألعاب الأولمبية.

وأعلن محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية ، أول أمس عن تجديد عقد رعاية البطل الأولمبي أحمد الجندي حتى أولمبياد باريس 2024.

ويعتبر محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الشبة واحدا من أبرز الداعمين للرياضات الفردية والذي يؤكد دائما أن ما شجعه على دعم ورعاية الأبطال الرياضيين هي المسئولية المجتمعية حيث نشعر بالفخر لرعاية بطل ينجح ويتألق ويرفع اسم وعلم مصر في كافة الأحداث الدولية والعالمية.