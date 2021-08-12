شرب القهوة يوميًا.. هل يساعد في حرق دهون البطن الضارة؟

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دراسة استمرت 12 أسبوعًا.. وكشفت الأسرار

لدهون البطن الضارة مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان، لذلك من الضروري أن تتجنبها وتكافحها، وتتساءل دراسة حديثة هل يمكن لشرب القهوة يوميًا أن يساعد على حرق هذه الدهون.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن دهون البطن الضارة أو الدهون الحشوية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن هذه الدهون الحشوية تجاور الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، لذا فإن تقليل كمية هذه الدهون أمر بالغ الأهمية.

القهوة والدهون

وفي سبيل ذلك، يمكن لعشاق القهوة أن يفرحوا بمعرفة أن هذا المشروب الشعبي أثبت أنه يحرق دهون البطن، حسب دراسة نشرت في مجلة Nutrients .

ودرس الباحثون آثار الاستهلاك اليومي للقهوة الغنية بأحماض الكلوروجينيك (CGA)، المغذيات الدقيقة الموجودة بكثرة في القهوة، على الدهون الحشوية في تجربة عشوائية مزدوجة التعمية (لا يعرف المريض هل كان يتلقى العلاج التجريبي، أم العلاج الوهمي، وكذلك لا يعرف الطبيب)، بينما كانت هناك تجربة متوازية خاضعة للرقابة.

وتم تخصيص الرجال والنساء الأصحاء ذوي الوزن الزائد بشكل عشوائي لمجموعات القهوة الغنية بأحماض الكلوروجينيك أو المجموعة الضابطة.

وتناول المشاركون القهوة الفورية مرة واحدة يوميا لمدة 12 أسبوعًا. وحلل الباحثون منطقة الدهون الحشوية في الأساس وفي 4 و8 و12 أسبوعًا، وأكمل 142 شخصًا التجربة.

السر في أحماض الكلوروجينيك

ووجد الباحثون أن منطقة الدهون الحشوية، ومنطقة الدهون الكلية في البطن، ووزن الجسم، ومحيط الخصر انخفضت بشكل ملحوظ في مجموعة CGA مقارنة مع المجموعة الضابطة.

علاوة على ذلك، كانت التغييرات في الدهون الحشوية عند خط الأساس (بداية الدراسة) إلى 12 أسبوعًا أكبر بشكل ملحوظ في مجموعة أحماض الكلوروجينيك، مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وكتب الباحثون أن "استهلاك القهوة عالية أحماض الكلوروجينيك لمدة 12 أسبوعًا من قبل البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن قد يقلل من منطقة الدهون الحشوية".

ويشار إلى أنه لم يقع تسجيل أي آثار سلبية شديدة.

نصائح غذائية لزيادة فوائد شرب القهوة

لتعظيم فوائد شرب القهوة، يجب أن تلتزم بنظام غذائي يكسر دهون البطن. وبشكل عام، "إذا كنت ترغب في تقليل دهون البطن، فستحتاج إلى حرق سعرات حرارية (طاقة) أكثر مما تستهلكه، وتناول أنواع الطعام المناسبة".

ولتحقيق ذلك، تقول شركة الرعاية الصحية Bupa، إنه يجب تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضار كل يوم، وإدراج الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام.

كما تنصح بتناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم

وتناول المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض، بالإضافة إلى تناول كميات قليلة من الزيت غير المشبع.

وتنصح الشركة:

* اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم.

* تجنب إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك.

* توقف عن تناول المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف.

* يجب استكمال النظام الغذائي الصحي بالنشاط البدني المنتظم (ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة، على الأقل خمسة أيام في الأسبوع).