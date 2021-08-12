أخبار عاجلة

حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم -
رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد -
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة -
الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن -
"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو -
"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري -
محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة» -
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية -
محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد في الرياض والقصيم

Print
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد في الرياض والقصيم "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد في الرياض والقصيم
بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح ثلاثة مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 187 يوماً 1991 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها، هي مسجدان في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة القصيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم

حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم

"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو

"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو

"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي

"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي

عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري

عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري