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تحرير 19 محضر نظافة وإصدار 4 قرارات غلق لمنشأت غذائية في حملة بيئية بالشرقية

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تحرير 19 محضر نظافة وإصدار 4 قرارات غلق لمنشأت غذائية في حملة بيئية بالشرقية تحرير 19 محضر نظافة وإصدار 4 قرارات غلق لمنشأت غذائية في حملة بيئية بالشرقية

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قامت إدارة شؤون البيئة بديوان عام الشرقية، بالإشتراك مع مديرتي الصحة والطب البيطري، بالتفتيش على 31 منشأة غذائية بنطاق مركزي الزقازيق وأبوحماد، وأسفر التفتيش على إصدار 4 قرارات غلق فوري لأربعة منشآت غذائية، وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة، فضلاً عن تحرير 19 محضر نظافة ومحضرين لعدم حمل أو استيفاء الشهادات الصحية للعاملين بالمنشأة، وكذلك إعطاء مهلة لـ 12 منشأة لتقنين أوضاعهم وإزالة المخالفات المتمثلة في «تركيب باب للحمام، صيانة وتغطية الأسلاك الكهربائية، وضع سلات قمامة محكمة الغلق تفتح بالقدم، غلق الفتحات، الإهتمام بنظافة الأرضيات والأوانى»، بالإضافة لإعدام كميات من اللحوم وصدور الدجاج والكبدة النيئة، وجردل كريمة وكمية من الفواكه غير الصالحة للإستهلاك الأدمي.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أنه في حالة رصد أي مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الآدمي خلال الحملات، يتم إتلافها بشكل فوري، مشيراً إلى ضرورة متابعة التزام العاملين بالمنشآت الغذائية بعمليات التعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت، إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات وتبديلها بشكل دوري، والعناية بالنظافة الشخصية، وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، فضلاً عن إلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

وأشار المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرتى الصحة والطب البيطرى، ولجنة الأغذية بالديوان العام، للتفتيش على عدد 31 منشأة غذائية، ما بين «مخازن مواد غذائية، مصانع مخلل، محل كشرى، جزارة، مخبز، مطاعم، عصير قصب، محل أسماك، عطارة، بقاله، مقله» بمركزي الزقازيق وأبوحماد.

وأوضح مدير إدارة شؤون البيئهة أنه يتم فحص المنشآت الغذائية من خلال 3 معايير رئيسية، تشمل فحص المنشأة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير من حيث التهوية الجيدة، والإضاءه والنظافة العامة للمكان بشكل عام بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل للماده الغذائية، وكذا فحص المادة الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها، بالإضافه للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمطاعم والمنشآت الغذائية وتوافر شهادات صحية لهم.

ولفت إلى وجود أدوات يستخدمها المفتشون أثناء تفتيشهم على المنشآت الغذائية، من بينها الترمومتر لقياس درجات الحرارة بالبرادات، ومقياس زيت لقياس درجة نقاء الزيت، وأجهزة للكشف عن فضلات القوارض لبيان وجود قوارض في المكان.

المصرى اليوم

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