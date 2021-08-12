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«صحة قنا» تبدأ في تطعيم المسافرين ضد كورونا

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«صحة قنا» تبدأ في تطعيم المسافرين ضد كورونا «صحة قنا» تبدأ في تطعيم المسافرين ضد كورونا

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن البدء في تطعيم المسافرين بلقاح المستجد وذلك عقب وصوله من الوزارة.

وأوضح أن مديرية الصحة بقنا قد أعدت ثلاث أماكن لإعطاء المسافرين اللقاح الخاص بهم وهم مكاتب صحة قوص وقنا ونجع حمادي والتي يجب على المواطن التوجه إلى إحداها وذلك في الفترة من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءا وذلك عقب وصول رسالة للمواطن بموعد ومكان تلقي اللقاح مع إحضاره جواز السفر الخاص به.

وأشار إلى أن مراكز اللقاح سوف تصدر شهادة مؤمنة ذات الإستجابة السريعة QR code وذلك بمقابل 250 جنيه مصري للمواطنين المصريين و25 دولار لغير المصريين مضيفا أن المواطنين الذين سبق لهم الحجز على موقع الوزارة عليهم بالإتصال بالخط الساخن 15335 وطلب التعديل إلى مراكز اللقاح للمسافرين بقنا، كما يجب على المواطنين الراغبين بالسفر الحجز على موقع الوزارة https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home واختيار مراكز اللقاح للمسافرين بقنا وانتظار رسالة من الوزارة بالموعد.

المصرى اليوم

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