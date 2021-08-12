أخبار عاجلة

"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو -
"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري -
محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة» -
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية -
محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتابع سير العمل بمركز لقاح المسافرين بقرية الحجاج -
رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة -
أول تصريح من روبرتسون عقب تمديد عقده مع ليفربول -
ليفربول يمدد عقد «ممول الأهداف» الأول في الفريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عقد الاجتماع التنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بمجلس التعاون

Print
عقد الاجتماع التنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بمجلس التعاون عقد الاجتماع التنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بمجلس التعاون
"الظفيري": اللقاء انعكاس لأهمية الموضوع في إطار حرص الدول الأعضاء على تعزيزه وتطويره

عقد الاجتماع التنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بمجلس التعاون

عقد رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، اجتماعهم التنسيقي خلال الفترة 11- 12 أغسطس 2021م، بدولة الكويت.

وأكد نائب وزير الخارجية بدولة الكويت السفير مجدي الظفيري، أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان؛ مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي انعكاسًا لأهمية الموضوع في إطار حرص الدول الأعضاء على تعزيزه وتطويره.

وتناولت جلسات المناقشة عددًا من الموضوعات، أبرزها الاستراتيجية الخاصة التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وخطة العمل الخارجية التي أعدتها بعثة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جنيف، بالإضافة إلى محاور تضمنت مجالات التنسيق المشترك وتعزيز تبادل الخبرات وتوحيد جهود دول مجلس التعاون في هذا المجال.

وخلص الاجتماع التنسيقي إلى عدد من التوصيات التي ستسهم في تعزيز التنسيق الخليجي المشترك في مجال حقوق الإنسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو

"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو

"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي

"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي

عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري

عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري

هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى

هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى