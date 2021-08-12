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تخطت 30%.. فنادق شرم الشيخ تخفض الأسعار للروس وترفعها على السعوديين

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مليون سعودي في عام 2019

تخطت 30%.. فنادق شرم الشيخ تخفض الأسعار للروس وترفعها على السعوديين

اعتبر وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني أن عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية تعد خطوة مهمة بالنسبة لقطاع السياحة المصري.

وفي إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري، قال وزير السياحة المصري إنه "تم إصدار قرار بالتنسيق مع الفنادق المصرية بوضع حد أدنى للأسعار بالفنادق ابتداءً من 1 نوفمبر القادم وهو 110 ريالات سعودية، أو ما يقارب 28 دولاراً للفرد في الفنادق من فئة 4 نجوم، و150 ريالاً سعودياً أو ما يقارب 40 دولاراً للشخص في الفنادق من فئة الـ5 نجوم، ويتم ذلك بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق"، وفقاً لـ" اليوم".

ويُظهر محرك البحث "بوكيينج" الأشهر في حجز الفنادق وأسعارها أن هنا فارقاً بين الفنادق بشرم الشيخ بالنسبة للروس عنها بالنسبة للسياح السعوديين تقدر بنسبة تزيد على 30%، حيث تبلغ تكلفة الغرفة في فندق خمس نجوم بخليج القرش القريب من مطار شرم الشيخ 4600 روبل روسي، بما يوازي 230 ريالاً سعودياً، في حين إذا طلب السائح السعودي نفس الغرفة وفي نفس الموعد تظهر التكلفة 304 ريالات سعودية، بالإضافة إلى أن هناك تكاليف إضافية.

وفي عام 2019 تخطت أعداد السياح السعوديين إلى حاجز المليون سائح قبل انتشار جائحة كورونا.

يُذكر أنه قبل أيام تم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين روسيا ومنتجعي شرم الشيخ والغردقة بواقع 5 رحلات أسبوعياً لكل مدينة، في مؤشر على عودة السياحة الروسية إلى مصر بعد انقطاع دام مدة 6 سنوات.

تخطت 30%.. فنادق شرم الشيخ تخفض الأسعار للروس وترفعها على السعوديين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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