بسبب هزيمتها المنكرة في الحرب ..حكومة آبي أحمد تمارس أعمالا انتقامية ضد «تيجراي»

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شنت السلطات الإثيوبية سلسلة من الأعمال الانتقامية ضد جماعة تيجراي العرقية عبر البلاد، حيث قامت باعتقال المئات دون سبب، إلى جانب توجيه اتهامات لأبناء الأقلية بدعم المتمردين ممن انخرطوا في حرب دموية مع حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد .

استمرار نزوح المدنيين من إثيوبيا إلى السودان بسبب المعارك في منطقة تيجراي - صورة أرشيفية

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مؤخرا الحرب على إقليم تيجراي، وهي منطقة جبلية تقع على الحدود مع كل من السودان وإريتريا بعدما أكدت حكومته أن جبهة تحرير شعب تيجراي، حسب تقرير لصحيفة وول ستريبت جورنال الأمريكية، والذي أشار إلى أن القتال اندلع في أعقاب شهور من تصاعد التوترات بين الحكومة المركزية وجبهة تبيجراي، والتي هيمنت على الحزب الحاكم الإثيوبي حتى صعود أحمد للسلطة في 2018 .

قوات إقليم تيجراي في إثيوبيا تأسر الآلاف من قوات الجيش النظامي وتستعرضهم في مسيرة بشوارع ميكيلي عاصمة الإقليم - صورة أرشيفية

ولفت التقرير نقلا عن جماعات حقوقية ومعتقلين سابقين، إلى أن الحكومة قامت على مدار الأسابيع القليلة الماضية باعتقال المئات ممن ينتمون إلى عرقية «تيجراي» بشكل تعسفي خارج الإقليم الشمالي المنشق، حيث أودعت بعضهم معسكرات الاعتقال .

قوات إقليم تيجراي في إثيوبيا تأسر الآلاف من قوات الجيش النظامي وتستعرضهم في مسيرة بشوارع ميكيلي عاصمة الإقليم - صورة أرشيفية

و نبه التقرير إلى أن اعتقالات أبناء تيجراي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وغيرها من المناطق يسير بوتيرة متسارعة منذ أن تجرعت الحكومة هزيمة منكرة في مواجهتها مع جبهة تحرير شعب «تيجراي» في يونيو الماضي، وذلك وفقا منظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية .

استمرار نزوح المدنيين من إثيوبيا إلى السودان بسبب المعارك في منطقة تيجراي - صورة أرشيفية

يذكر أن آبي أحمد حث جميع الإثيوبيين القادرين على رفع السلاح ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، وهي الدعوة التي قد تضع نهاية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة في نهاية يونيو، مما ينبئ بتجدد الصراع في الإقليم وما وراءه .

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