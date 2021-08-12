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«إعلام القاهرة» تبدأ الدراسة بأول برنامج عن «الإعلام الرقمي» العام الدراسي القادم

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«إعلام القاهرة» تبدأ الدراسة بأول برنامج عن «الإعلام الرقمي» العام الدراسي القادم «إعلام القاهرة» تبدأ الدراسة بأول برنامج عن «الإعلام الرقمي» العام الدراسي القادم

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أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، بدء الدراسة بأول برنامج عن «الإعلام الرقمي» العام الدراسي القادمل، ويقدم البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية ويؤهل خريجيه لاحتراف العمل بالمنصات والبوابات الإليكترونية.

وقالت «مصطفى» إن البرنامج ضمن اللائحة المعتمدة للكلية، وتنطبق عليه كل شروط الالتحاق ببرامجها، ويتمتع خريجوه بكل مزايا الدراسة بكلية الإعلام. وأوضحت أن الدراسة في البرنامج الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، ويضم البرنامج إلى جانب المقررات الرئيسية الإجبارية، تخصصين دقيقين هما: تخصص المواقع والبوابات الإلكترونية، وتخصص المنصات الإلكترونية، بواقع ست مقررات دراسية لكل تخصص منهما.

وأضافت أن البرنامج يؤهل خريجيه للإلمام بكل المعارف والمهارات الأساسية والمطلوبة اليوم، في مجال العمل بالإعلام الرقمي بكل فروعه المختلفة، لمواكبه ما يعيشه العالم اليوم من تقنيات ثورة المعلومات والتقنية الرقمية في كل المجالات بعامة وفي الإعلام بخاصة.

المصرى اليوم

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