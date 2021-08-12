الصحة الفلسطينية: 3 حالات وفاة و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية

ولفتت إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 26 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 619،360 بينهم 426,079 تلقوا الجرعتين من اللقاح.