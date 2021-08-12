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البحر .. معرض فني جديد عن جمال الإسكندرية في أكتوبر

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البحر .. معرض فني جديد عن جمال الإسكندرية في أكتوبر البحر .. معرض فني جديد عن جمال الإسكندرية في أكتوبر

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ينظم الفنان أمير وهيب معرضا فنيا بعنوان «البحر»، يضم 30 لوحة فنية، استلهمها الفنان عبر أسفاره في كل الشواطئ المصرية، ويقام المعرض في جاليري نوكيو، بمصر الجديدة، ويستمر حتى 1 اكتوبر المقبل.

يقول الفنان أمير وهيب، إن معرضه الفني يتحدث عن البحر، بمياهه ورماله وسمائه الصافية، فهو مصدر الجمال والالهام لكل الناس، سواء سكانه أو زائريه.

وقال إن معرضه الذي يضم 30 لوحة فنية، استغرق العمل فيه 3 أشهر، استغرقت اللوحة الواحدة فيه 50 ساعة، مؤكدا أن مصدر الهامه في لوحاته هي الاسكندرية، عنوان الجمال وملكة الشواطئ، يرتادها الفقير والغني، ورغم معاناتها إلا أنها ستظل صاحبة أجمل سحر.

المصرى اليوم

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