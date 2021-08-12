نواب جامعة بنها يتفقدون المدن الطلابية استعدادا للعام الدراسي الجديد

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أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع والمشرف العام على المدن الجامعية، جولة تفقدية داخل المدن الجامعية بكفر سعد «بنين وبنات».

شملت الجولة، التي شهدها الدكتور سيد عبدالونيس نائب المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن، أعمال الصيانة التي تجرى بالمدن الجامعية في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسى الجديد.

كما شملت الجولة تفقد الملاعب والورش والغرف السكنية بالمدن ومتابعة صيانتها وتجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب والعمل على توفير أوجه الراحة لهم داخل المدن الجامعية.