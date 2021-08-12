المركز البحثي التطبيقي بسيناء يشارك في مؤتمر صون الطبيعة بشرم الشيخ

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يشارك المركز البحثى التطبيقى بسيناء التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في مؤتمر: «صون الطبيعة»، والذى يعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى الأول من سبتمبر المقبل تحت رعاية كل من: الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة لشئون البيئة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

وأكد الدكتور الشافعي أحمد موسى الربع المشرف على المركز البحثى التطبيقي بسيناء بفرع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالعريش، على مساهمة المركز في المؤتمر الدولى لصون الطبيعة ومواردها- نحو تفعيل استراتيجية 2030 وما بعدها، والذى يعقد كأحد آليات تفعيل اعلان مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة تحت شعار: «الاستثمار في التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب» الذي عقد في الفترة من 17-29 نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ برعاية ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أن هذا المؤتمر يعد منصة دولية ليس فقط لالتقاء جميع فئات المجتمع المصرى من علماء وغيرهم من المختصين والمهتمين بمجال صون الطبيعة والموارد الطبيعية، ولكن ليكون منصة علمية لمناقشة المستجدات في مجال صون الطبيعة ومواردها المتجددة والغير متجددة مثل: التنوع البيولوجى والثروات المعدنية، المواقع الأثرية، والمياه والتربة، وعرض مشاكل وتحديات تغير المناخ وتدهور الأراضى والتصحر وصون التراث الثقافى والحضارى في جميع المناطق المصرية والإقليمية والعالمية وكذلك مناقشة التجارب الدولية الناجحة لتعزيز الاستفادة منها .

كما يعد هذا المؤتمر هو الأول للجنة صون الطبيعة، وذلك بعد بداية نشاطها عام 2018 .

يذكر أن المركز البحثى التطبيقى بسيناء فرع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا يساهم في تقديم الحلول العلمية المناسبة للنهوض بعملية التنمية بسيناء من خلال: تأهيل الشباب والفتيات والمرأة لسوق العمل، وكذالك الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة عن طريق رفع مياة الآبار بالطاقة الشمسية في مركزى نخل والحسنة بمحافظة شمال سيناء.. بالإضافة إلى بناء المنازل الموفرة للطاقة في مركز نخل بوسط سيناء .