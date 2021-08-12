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مدير تعليم المنيا: انتدابات المعلمين داخلية بهدف الاحتفاظ على الاستقرار الأسري

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مدير تعليم المنيا: انتدابات المعلمين داخلية بهدف الاحتفاظ على الاستقرار الأسري مدير تعليم المنيا: انتدابات المعلمين داخلية بهدف الاحتفاظ على الاستقرار الأسري

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أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إجراء الانتدابات للمعلمين بداية الشهر المقبل، داخل الإدارات التعليمية، دون التنقل بين الإدارات، وذلك للحفاظ على الاستقرار الأسري للمعلمات، وفي ظل الظروف الوبائية الراهنة المتعلقة بوباء كورونا المستجد.

وقال «الرشيدي» في تصريحات صحفية، سوف تجري لأول مرة هذا العام، مرحلة ثالثة لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية، وفقا للكثافة الطلاب بكل فصل دراسي داخل مدرسة، بكل مركز، وسوف يتم المد فتره أخرى بالتسجيل الالكتروني للقبول بالمدارس الثانوية.

وأضاف «الرشيدي»وتجري الآن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل، جميع المستويات الابتدائي والإعدادي والفني والثانوي.

المصرى اليوم

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