وكيل المعهد الفني التجاري ببني سويف: انقذوا معهدنا خارج التنسيق الجامعة

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قال الدكتور سامى محمد عبدالعليم وكيل المعهد الفني التجاري ببني سويف لشؤون التعليم والطلاب؛ ان اكثر من 1000 طالب حصلوا على محاضراتهم على سلم «كلية ببنى سويف مشيرا إلى اننا فوجئنا بخطاب من وزارة التعليم العالى بعدم قبول دفعة جديدة من الطلاب في تنسيق العام الجديد والغاء المعهد .

وقال ان المعهد اقدم معهد في الصعيد منذ الثمانينات بدا ت الدراسة به في مدرسة ثانوية بمدينة بنى سويف وبعدها في عام 1996 تم انشاء معهد وبعدها تم هدمه في 2018 ومن يومها ونحن في كل كلية ناخذ حجرتين للدراسة إلى ان وصلنا للدراسة على سلالم الكلية

وقال ان المعهد ال حكومي تابع لوزارة التعليم العالي، مدة الدراسة به عامان، يلتحق به طلاب الثانوية التجارية نظام 3 سنوات وطلاب الثانوية العامة شعبتى(العلمي- الأدبى)، مساحته 13000م مربع وهذا المعهد له مبنى مستقل منذ عام 1996، وقبل ذلك كان تابعًا لمدرسة النيل الثانوية. يخدم هذا المعهد طلاب 4 محافظات هي؛ بني سويف، الفيوم، المنيا، وضواحى الجيزة ويمتلك المعهد جهاز إدارى متكامل، بالإضافة إلى أعضاء هيئة تدريس مشهود لهم بالكفاءة العلمية.

واضاف انه تم هدم المعهد الفنى التجاري ببني سويف عام 2018 ونقل الجهاز الإداري وطلابه إلى كلية تعليم صناعي في بيئة عمل غير آدمية، وكان الطلاب تقوم بالدراسة بعد الساعة 2 مساء، دون وجود سكاشن كافية ودون وجود معامل مثل باقى طلاب المعاهد على مستوى الجمهورية؛ حتى أن بعض أعضاء التدريس قام بالتدريس للطلاب على السلم(يوجد فيديو موثق ذلك الحدث)،

وكل ذلك على أمل العودة إلى مقر المعهد بعد إعادة عملية البناء، ولكن ذلك لم يحدث، واستمرت المعاناة، حتى العام السابق، حيث اقتصرت العملية التعليمية على يومى الجمعة والسبت فقط، وهى لا تمثل 10% من الاحتياجات التدريسية وذلك في الترم الأول للعام الدراسي2020/2021، أما التيرم الثاني الغيت الدراسة مكانيًا لعدم وجود مكان للدراسة باستثناء أسبوعين فقط بعد عيد الفطر المبارك في كلية التجارة جامعة بني سويف.

وقال أيمن محمد زين العابدين (مدير عام المعهد)هذا العام طلبت إدارة المعهد عدد 2000 طالب للعام الدراسي 2021/2022، إلا أن القائمين على الإدارة المركزية للتعليم العالي طلبت من على أحمد على(مدير الكلية التكنولوجية بوسط الوادى) أن يلغى هذا العدد وأن يرسل خطاب بــ 100 طالب فقط، واليوم 11/8/2021 أرسل إلينا مدير الكلية التكنولوجية بوسط الوادى عبر الواتس آب خطاب مفاداة عدم إرسال طلاب للمعهد الفني التجاري ببني سويف هذا العام.والسؤال: لماذا كل هذا الفساد، الذي يؤدى إلى سخط أهالى 4 محافظات ولمصلحة من؟وإذا كان هناك جهاز إداري وتعليمى متكامل، فلماذا يتم تشريد طلاب تلك المحافظات ولمصلحة من؟ واننا نقول ان لوزير التعليم العالى، تحية اجلال واحترام لمجهودات حضراتكم في محاربة الفساد، والحل هذه المشكلة في دراسة طلاب المعهد الفني التجاري ببني سويف في نفس المكان الذي يوجد به الجهاز الإدارى، داخل جامعة بني سويف التكنولوجية ولو لفترة مسائية، علمًا بأن المكان يسمح بذلك أو إقامة مبني مستقل لطلاب المعهد

وقال ليس صحيحًا أن مكان إقامة جامعة بني سويف التكنولوجية كان مجرد صحراء أو مبنى مدرسة صغيرة بها معهد فني تجاري ببني سويف آيل للسقوط، كما قالت وزارة التعليم العالى ولكنه مبني جديد وكان به عام 2006 أكثر من 8000 طالب والمستندات الرسمية تثبت ذلك، فكيف بعد كل ذلك يتم حذف معهد فنى تجارى بنى سويف من المؤسسات التعليمية هذا العام وتشريد طلاب 4 محافظات، متباعدة جغرافيًا، ولمصلحة من؟ وأين طلاب وأولياء أمور تلك المحافظات من الحياة الكريمة التي ينادى بها سيادة رئيس الجمهورية؛ والتى تسعى إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.