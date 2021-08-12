نائب: التغذية المدرسية الطريق لبناء جيل بصحة جيدة

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قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن البرنامج القومي للتغذية المدرسية والتوجيه بزيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية، سيؤثر بالايجاب على صحة اطفالنا بالمدارس مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف يؤكد على أن اهتمامه بالتغذية السليمه للطلاب له دلالات هامة على رؤية واضحة في بناء الإنسان المصري منذ الصغر .

وأكد النائب في بيان له أان برنامج التغذية المدرسية هو اللبنة الاولي لبناء جيل جديد يمتلك صحة أفضل وبالتبعية زيادة القدرة الاستيعابية للطلاب مما يجعل منهم جيل قوي البنية وهو ما يخلق أجيالًا تفيد المجتمع.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن أنه يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وذلك بالتعاون بين وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب اللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة “سايلو فودز”.