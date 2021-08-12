حادث يشوّه أنف سيدة بالمجاردة وتدخل طبي يعيد لها جمالها

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ضِمن عمليات جراحة اليوم الواحد.. مغادرة والحالة الصحية جيدة

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى المجاردة العام، بقيادة استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة التجميل الدكتور علي عبدالله الشهري ومشاركة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور طه حسين اليافعي، في إجراء عملية تجميلية دقيقة للأنف والحاجز الأنفي، لسيدة كانت تعاني من اعوجاج في الحاجز الأنفي مع تشوه الشكل الخارجي للأنف.

هذا وقد نتج التشوه نتيجة حادث مروري قديم؛ فيما أجريت العملية بنجاح ضمن عمليات جراحة اليوم الواحد، وتمكنت المريضة من مغادرة المستشفى في نفس اليوم بحالة صحية جيدة.