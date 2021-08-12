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وكالة الطاقة تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021

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وكالة الطاقة تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 وكالة الطاقة تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021
المستويات المرتفعة انعكس مسارها في يوليو ومن المتوقع أن تمضي هكذا

وكالة الطاقة تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عن العام الجاري، مشيرةً إلى أن المستويات المرتفعة انعكس مسارها في يوليو، ومن المتوقع أن تمضي على هذا النهج خلال الجزء المتبقي من العام بفعل تفشي سلالة "دلتا".

وخفضت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر، الخميس، تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بنحو 100 ألف برميل يوميًا، فيما رفعت توقعاتها للعام المقبل بنحو 200 ألف برميل يوميًا.

كما خفضت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من العام الجاري بنحو 550 ألف برميل يوميًا.

وتتوقع الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها تعافي الطلب العالمي على الخام عند مستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من العام المقبل.

وأشار التقرير إلى تراجع مخزونات النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 50.3 مليون برميل في يونيو إلى 2.882 مليار برميل.

كما ذكر أن إمدادات النفط من خارج "أوبك" زادت 1.7 مليون برميل يوميًا في يوليو إلى 96.7 مليون برميل يوميًا.

وحذرت الوكالة من أن تعزيز إنتاج "أوبك+" يصطدم بتباطؤ نمو الطلب وزيادة الإنتاج من خارج التحالف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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