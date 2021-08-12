أخبار عاجلة

"الصناعة" تُصدر 48 ترخيصًا جديدًا خلال يوليو -
"الراجحي" يشكر القيادة بمناسبة إقرار شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي -
عيادات "إغاثي الملك" تقدم خدماتها الطبية لـ443 مريضًا بمخيم الزعتري -
محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة» -
جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية -
محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين -
وكيل وزارة الصحة بالسويس يتابع سير العمل بمركز لقاح المسافرين بقرية الحجاج -
رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة -
أول تصريح من روبرتسون عقب تمديد عقده مع ليفربول -
ليفربول يمدد عقد «ممول الأهداف» الأول في الفريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الخارجية الأمريكية: نسعى للتوصل لاتفاق دولي حول أفغانستان

Print
الخارجية الأمريكية: نسعى للتوصل لاتفاق دولي حول أفغانستان الخارجية الأمريكية: نسعى للتوصل لاتفاق دولي حول أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية الأميركية، أنها تعمل من أجل التوصل إلى إجماع دولي بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام في أفغانستان حتى مع إقرارها بأن «جميع المؤشرات»، تشير إلى سعي طالبان «لتحقيق نصر في ساحة المعركة».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في الوقت الذي التقى فيه مبعوثون من أميركا والصين وروسيا، ودول أخرى مع مفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

وكثف المسلحون هجماتهم في أنحاء أفغانستان واجتاحوا ما لا يقل عن ثماني عواصم إقليمية. وقال مسؤول دفاعي أميركي نقلا عن المخابرات الأميركية إن بإمكانهم عزل العاصمة الأفغانية كابول عن بقية أنحاء البلاد خلال 30 يوما وربما يسيطرون عليها في غضون 90 يوما.

وقال برايس في إفادة صحفية إن طالبان تنتهك «نص وروح» اتفاقية فبراير 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان لانسحاب جميع القوات الأميركية من أطول حرب للولايات المتحدة.

وأضاف برايس أن طالبان ملتزمة بإجراء محادثات بين الأفغان بشأن اتفاق سلام يؤدي إلى «وقف دائم وشامل لإطلاق النار». وقال «كل الدلائل تشير ... إلى أن طالبان تسعى بدلا من ذلك إلى تحقيق انتصار في ساحة المعركة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة

الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن

الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن

محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»

محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»