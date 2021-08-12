الخارجية الأمريكية: نسعى للتوصل لاتفاق دولي حول أفغانستان

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قالت وزارة الخارجية الأميركية، أنها تعمل من أجل التوصل إلى إجماع دولي بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام في أفغانستان حتى مع إقرارها بأن «جميع المؤشرات»، تشير إلى سعي طالبان «لتحقيق نصر في ساحة المعركة».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في الوقت الذي التقى فيه مبعوثون من أميركا والصين وروسيا، ودول أخرى مع مفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

وكثف المسلحون هجماتهم في أنحاء أفغانستان واجتاحوا ما لا يقل عن ثماني عواصم إقليمية. وقال مسؤول دفاعي أميركي نقلا عن المخابرات الأميركية إن بإمكانهم عزل العاصمة الأفغانية كابول عن بقية أنحاء البلاد خلال 30 يوما وربما يسيطرون عليها في غضون 90 يوما.

وقال برايس في إفادة صحفية إن طالبان تنتهك «نص وروح» اتفاقية فبراير 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان لانسحاب جميع القوات الأميركية من أطول حرب للولايات المتحدة.

وأضاف برايس أن طالبان ملتزمة بإجراء محادثات بين الأفغان بشأن اتفاق سلام يؤدي إلى «وقف دائم وشامل لإطلاق النار». وقال «كل الدلائل تشير ... إلى أن طالبان تسعى بدلا من ذلك إلى تحقيق انتصار في ساحة المعركة».