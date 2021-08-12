رئيس الجزائر يقرر تعويض المتضررين من الحرائق

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قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبدالرحمن، أن الرئيس عبدالمجيد تبون، قد خصص ميزانية خاصة لعملية تعويض السكان المتضررين من الحرائق التي اندلعت في وقت سابق في عدد من ولايات البلاد.

وكشف رئيس الوزراء خلال زيارته إلى ولاية تيزي وزو، الخميس، برفقة وفد وزاري، أنه سيتم البدء في إحصاء الخسائر وكافة المتضررين من هذه الحرائق من أجل تعويض المتضررين.

وأضاف أن الدولة سخرت كافة الوسائل المادية والمعنوية للتكفل بالسكان في كافة الولايات التي اندلعت فيها الحرائق.

وأكد بن عبدالرحمن، أن الحياة ستعود إلى طبيعتها وأحسن مما كانت عليه في المناطق التي تضررت بسبب الحرائق التي اندلعت مؤخرا في العديد من الولايات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستمنح يد العون باستمرار لكافة المواطنين من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

وشدّد بن عبدالرحمن، على أن الهدف الأول والأخير هو الحفاظ على صحة المواطن. موضحا أن الهبة التضامنية التي شهدتها الجزائر مؤخرا هي عنصر من العناصر المكونة للمجتمع الجزائري.

وتفقد، صباح اليوم، رئيس الوزراء، أيمن بن عبدالرحمن، يرافقة وزير الداخلية كمال بلجود، ووزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، ووزيرة التضامن كوثر كريكو، ووزير الفلاحة عبدالحميد حمداني، ووزير السكن طارق بلعريبي، ولاية تيزي وزو للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق، وتقديم التعازي إلى أهالي الضحايا.

وشهدت ولاية تيزي وزو حرائق غابات ضخمة إلى جانب عدة ولايات أدت إلى مصرع 65 شخصا من بينهم 28 عسكريا، و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو، ويتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.