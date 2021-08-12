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«مش عارف استوعب انك مبقتش موجود».. رامي صبري يبعث رسالة مؤثرة لشقيقه المتوفي

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«مش عارف استوعب انك مبقتش موجود».. رامي صبري يبعث رسالة مؤثرة لشقيقه المتوفي «مش عارف استوعب انك مبقتش موجود».. رامي صبري يبعث رسالة مؤثرة لشقيقه المتوفي

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بعث الفنان، رامي صبري برسالة مؤثرة إلى شقيقه المتوفى كريم صبري، منذ شهر.

وقال رامي صبري في تدوينة كتبها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، :«شهر على فراقك يا كريم يا حبيبي يا غالي والله يابني ماقصرت معاك، مش عارف استوعب انك مبقتش موجود والله. وتابع: «وحشتني اوي، لا اله إلا الله ربنا يرحمك »

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة غرق كريم صبري، شقيق المطرب الشهير رامي صبري، وذلك بعد أن غرق في «ترعة المريوطية» بالبدرشين جنوبي الجيزة، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان، الشهر الماضي.

وأمرت النيابة العامة بالقبض على مالك المصحة، ومديرها، ومالك العقار الموجودة فيه، للتحقيق معهم بالقضية.

وتضمن ملف التحقيقات بالقضية، أن النيابة العامة تلقت بلاغا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شاب توفي غرقا بترعة المريوطية خلال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني، على نعي كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري.وقال تامر حسني، عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا: «البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري، نسألكم الدعاء والفاتحة له».

وقالت عبدالوهاب «خالص العزاء للأخ والصديق رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري الله يرحمه ويصبركم، وأعتذر عن عدم الحضور لتواجدي خارج القاهرة».

وقال الفنان ناعيًا رحيل شقيق رامي صبري «خالص عزائي للفنان رامي صبري في وفاة أخيه رحمة الله عليه، وألهم العائلة الصبر والسلوان».

المصرى اليوم

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