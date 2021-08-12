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فيلم موسى يكتفي بـ669 ألف جنيه في أول ليلة عرض

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فيلم موسى يكتفي بـ669 ألف جنيه في أول ليلة عرض فيلم موسى يكتفي بـ669 ألف جنيه في أول ليلة عرض

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لم ينجح فيلم «موسي» في تحقيق إيرادات جيدة في أول ليلة عرض له،امس ،الاربعاء، واكتفي ب669 ألف جنيه، إنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وافلام العالمية، العمل الذي يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس والذي يمثل نقلا السينما المصرية لمرحلة متقدمة ومتميزة في مجال الجرافيكس والمؤثرات السمعية والبصرية.وهو ما اكده العديد من صناع ومحبي السينما ومنهم المخرج أحمد مدحت.

تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

الفيلم بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرا لانتشار ، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى.

المصرى اليوم

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