«المهندسين»: الشعبة الميكانيكية تعقد محاضرة «العزل المائي والحراري وتطبيقات المباني الخضراء»

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أعلنت نقابة المهندسين عن تنظيم شعبة الهندسة الميكانيكية، برئاسة المهندس عادل درويش، محاضرة عبر تطبيق زووم، بإشراف المهندس محمد عبدالمجيد، وكيل الشعبة، بعنوان «العزل المائي والحراري وتطبيقات المباني الخضراء والنانو تكنولوجي في صناعة البناء والتشييد»، وحاضر فيها المهندس محمد شحاتة، المدير التنفيذي لشركة نسكو بالإسكندرية وخبير المباني الخضراء .

وسلط «شحاتة»، في محاضرته الضوء على عدة نقاط من بينها الجودة ودلالاتها، وأهمية العزل المائي والحراري للمباني والمنشآت، ومنتجات العزل المائي والحراري، وأنظمة العزل للمباني والمنشآت، ونقاط ضعف العزل، وكيفية معالجتها، وطرق اختبار العزل، والتقديرات الفنية والمالية لأنظمة العزل، وتطبيقات النانو في المجالات المختلفة، ومواد وتطبيقات النانو في العمارة.

وأكد أن الفراعنة هم أول من استخدم العزل، وأول من بنى مباني ذات بيئة مستدامة، مضيفا أن البيتومين أول المواد المستخدمة في العزل المائي، وأن عام 1970 شهد تأسيس هيئة مقاولي العزل العالمية NRCA، كما شهد عام 1980، تصنيع لفات البيتومين المعدلة، واللفات البلاستيكية، واللفات المطاطية، تبعها بعد ذلك الدهانات المختلفة مثل «الأكريليك، والأسمنتي، والإيبوكسي»، وشهد عام 1993، انتشار المباني الخضراء LEED، وأن أغلب الدول العربية دخلت منظومة المباني الخضراء بدءا من عام 2007، إلى أن أدخلت حديثًا النانو تكنولوجي في العمارة.