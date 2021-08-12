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«المحامين»: معهد محاماة شمال البحيرة يعقد محاضرة «توظيف مهارات المرأة»

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«المحامين»: معهد محاماة شمال البحيرة يعقد محاضرة «توظيف مهارات المرأة» «المحامين»: معهد محاماة شمال البحيرة يعقد محاضرة «توظيف مهارات المرأة»

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة شمال البحيرة، محاضرة تدريبية لمحاميات النقابة الفرعية، بعنوان «تنمية وتوظيف المهارات الشخصية للمرأة المحامية في إدارة عملها وشئون اسرتها»، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة بدمنهور، بمشاركة عدد من عضوات النقابة.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن المحاضرة انعقدت بحضور فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة المرأة، وعبدالمنعم عودة، نقيب الفرعية، ورامي الحديني، وكيل الفرعية، ومقرر معهد المحاماة بالفرعية.

واختتم البيان: «القت المحاضرة الدكتورة راندا محمود بصل، دكتورة الصحة النفسية بجامعة الإسكندرية، وبحضور لفيف من المحاميات، وفي نهاية المحاضرة كرمت مقرر لجنة المرأة، ونقيب الفرعية، الحاضرات من المحاميات.

المصرى اليوم

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