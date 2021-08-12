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«التعليم العالي» تعلن اختيار سمية سعد لتمثيل بمكتب الاتحاد الفلكي الدولي

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«التعليم العالي» تعلن اختيار سمية سعد لتمثيل مصر بمكتب الاتحاد الفلكي الدولي «التعليم العالي» تعلن اختيار سمية سعد لتمثيل بمكتب الاتحاد الفلكي الدولي

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استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول اختيار د. سمية سعد، رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مُمثلاً لمصر بمكتب الفلك للتواصل، التابع للاتحاد الفلكي الدولي، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2021 وحتى أغسطس 2024.

وأشاد د. خالد عبدالغفار باختيار د. سمية سعد لتمثيل بمكتب الفلك للتواصل التابع للاتحاد الفلكي الدولي، مؤكدًا أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يضم العديد من الكفاءات والجدارات العلمية والإدارية والأكاديمية، على المستويين المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن مكتب الفلك للتواصل يعد واحدًا من أربعة مكاتب ومبادرات أطلقها الاتحاد الدولي الفلكي؛ بهدف نشر التوعية بعلوم الفلك محليًا وإقليميًا من خلال ربط الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) مع مجتمع علم الفلك بالدول المختلفة الذي يضم علماء الفلك والهُواة والمُعلمين وعامة الناس، كما أنه مشروع مُشترك بين الاتحاد الفلكي الدولي والمرصد الفلكي الوطني في اليابان (NAOJ).

المصرى اليوم

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