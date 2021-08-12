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توفى أثناء أداء عمله.. محافظ الشرقية ينعى نائب رئيس مدينة ديرب نجم

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توفى أثناء أداء عمله.. محافظ الشرقية ينعى نائب رئيس مدينة ديرب نجم توفى أثناء أداء عمله.. محافظ الشرقية ينعى نائب رئيس مدينة ديرب نجم

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نعى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نائب رئيس مركز ومدينة ديرب نجم لشؤون المدينة، فوزي محمود شوقي، والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله، وإشرافه على متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بنطاق المركز.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لوفاة الراحل، والذي كان مثالاً يحتذى به في العمل والنشاط والمتابعة المستمرة لمرؤوسيه حتى وافته المنيه أثناء تأديته لعمله.

وتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، ولزملائه من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحته وأن يسكنه فسيح جناته.

المصرى اليوم

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