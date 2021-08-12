وصول 915 سائحا سعوديا إلى ميناء سفاجا البحري

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استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم السفينة السياحية Msc BELLSSIMA وعلى متنها 915 سائح سعودي و1315 طاقم وهي بطول 167 متر وغاطس 5.6 متر وجنسيتها بهاما قادمة من ميناء جدة في ثاني رحلاتها الاسبوعية للميناء بعد تدشين أول خط ملاحي سياحي لسفن الكروز بين ميناء جدة السعودي وسفاجا والتي بدأت من اوائل شهر اغسطس وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم وهى تعتبر من أحدث البواخر العالمية للرحلات السياحية السريعة .

وقامت ادارة ميناء سفاجا بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وتم انهاء كافة اجراءات السياح فور وصولهم للميناء واستقبالهم بصالات الوصول الجديدة لإنهاء اجراءات التفتيش والجمارك وتجهيز باصات مكيفة لنقلهم اثناء جولاتهم السياحية مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية من خلال وجود فرق طبية مرافقة لجميع الزائرين طوال مدة الرحلة البحرية وخلال تنفيذ البرامج السياحية .