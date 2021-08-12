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العثور على جثة مجهولة الهوية في مياه ترعة الإسماعيلية

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العثور على جثة مجهولة الهوية في مياه ترعة الإسماعيلية العثور على جثة مجهولة الهوية في مياه ترعة الإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية بمساعدة الأهالي ، على جثة لشاب في عقده الرابع مجهولة الهوية في مياه ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم إيداعها بمشرحة مستشفى المركز تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالعثور علي جثة مجهولة الهوية لشاب فى العقد الرابع من العمر، في مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية جلفينا بدائرة المركز.

تم انتشال الجثة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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