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يحتفل العالم باليوم العالمى للشباب غدا الجمعة، والموافق 13 أغسطس، وهو ما دفع جمعية مصر الجديدة، بللاحتفاء بهذا اليوم، تأكيدا على أهمية دور الشباب في تنمية المجتمعات والنهوض بها، حيث يمثل الشريحة الأكبر فاعلية في المجتمع، ولا غنى عن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجميع العمليات التنموية .

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، أن الجمعية تحرص على تقديم كل الدعم لفئة الشباب واستقطابهم للمشاركة الفعلية في مختلف فعاليات الجمعية وتبني أفكارهم ودعمها بما يتوافق مع توجهات الدولة ومشروع بناء الشباب كونهم البنية التحتية التي يستند إليها تطوير المجتمعات والمحرك الرئيسي الذي يدفع بعجلة التنمية.

وأشار «حلمي»، انطلاقاً من هذه الرؤية، حرصت الدولة على رعاية شبابها وتمكينهم إلى أن أصبحوا مثالاً يحتذى على مستوى العالم في الريادة والتفوق وتحمل المسؤوليات، مشيدا بالمنجزات التي حققها شباب مصر من حصولهم على العديد من الميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، مؤكدا أن تلك المنجزات هي من الثمار التي تجنيها الدولة لتجربتها الرائدة في تمكين الشباب ودعمهم وتوفير البيئة الحاضنة لتعزيز روح الوطنية .

من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، إن الاحتفالية ينظمها المتحف في الرابعة من عصر يوم غد الجمعة وعلى مدار ساعتين، وهي عبارة عن يوم أسري يشمل عدد من الأنشطة والورش الفنية والألعاب التفاعلية التي يتعاون فيها كل المشاركين من أطفال وكبار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .