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فصل الكهرباء عن 9 مناطق ببنها السبت 3 ساعات

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فصل الكهرباء عن 9 مناطق ببنها السبت 3 ساعات فصل الكهرباء عن 9 مناطق ببنها السبت 3 ساعات

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قالت المهندسة أمل بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية إنه تقرر فصل التيار عن محطة محولات شرق بنها قطاع كهرباء القليوبية، وذلك يوم السبت الموافق 14/ 8/ 2021، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الفصل لإجراء أعمال الصيانة الدورية، مشيرة إلى أن الأماكن المتأثرة بالفصل «عزبة زكي والفاروقية وقرية ورورة وقرية الشموت وقرية مرصفا وكفر الشيخ إبراهيم وكفر الحصة وكفر كردي وقرية الشقر».

وتقدمت الشركة باعتذار عن هذا الفصل، كما أهابت بعملائها تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.

المصرى اليوم

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