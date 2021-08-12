محافظ المنيا: تنفيذ 99 مشروعا في قطاع التعليم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يجري العمل حاليا في تنفيذ 99 مشروعا في قطاع التعليم من إجمالي 211 مشروعا، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري والذي يعقده المحافظ أسبوعيا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبحضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

أضاف المحافظ، أن المشروعات في قطاع التعليم، تتضمن انشاء وتوسعة وإحلال كلى وإحلال جزئي للمدارس بمختلف المراحل التعليمية لتخفيض الكثافات بالفصول وتحقيق جودة عالية وخدمات تعليمية أفضل لأبناء القرى.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، لافتا إلى أنه يتابع عن قرب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وراجع المحافظ، المشروعات المدرجة بعدد من القطاعات الـ 16 ومدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، ومؤكدا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.