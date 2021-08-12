مركز شباب ناصر بالزقازيق يستقبل المواطنين المسجلين للحصول على لقاح كورونا

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، تم فتح مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق لإستقبال المواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة أثناء تلقي اللقاح ،وذلك للتخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الإنتقال لمراكز تقديم اللقاح.

وأبدى المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سعادتهم البالغة، بهذه المبادرة والتي وفرت عليهم الوقت والجهد.

فيما أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من أنشطة المتنوعة ومبادرات رياضية وصحيه وثقافية، بجانب إطلاق الحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية وكذلك تقديمها عروضاً لمواهب الطلائع والشباب ،فضلاً عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاة والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين، وذلك باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.

أكد المحافظ اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، مناشداً المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة تجنباً لنشر العدوى بالفيروس والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان «www.egcovac.mohp.gov.eg» للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.