★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، التحية والتقدير لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب، واصفًا إياهم بأنهم «نصف الحاضر وكل المستقبل».

وقال الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس: «في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخًا استثنائيًا من العمل والبناء والنهوض».

وتابع: «ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة. بشبابها تحيا مصر».