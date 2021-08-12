إعلامي "اتحادي" يتساءل: ماذا كان يفعل "كاريلي" مع الفريق في معسكر "النمسا"؟

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بعد الهزيمة من الفيحاء في مستهلّ المشوار

أبدت جماهير نادي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالغ غضبها؛ بسبب الظهور الأول للفريق في مسابقة الدوري وخسارته لأول ثلاثة نقاط.

وكان "الاتحاد" قد تلقّى هزيمة مفاجئة أمام الفيحاء في أولى مباريات الفريقين، مساء أمس، بمسابقة الدوري بنتيجة هدف دون رد.

وحمّلت الجماهير الاتحادية مسؤولية الخسارة للمدير الفتي للفريق البرازيلي فابيو كاريلي؛ بسبب الأداء الفني الباهت.

الإعلامي عبدالله فلاتة قال مغرداً: "لا جديد.. ‏الاتحاد نفس فكر المدرب، وأخطاء في التشكيل والتغيير، وأداء اللاعبين دون قتالية ولا حركة دون كرة.. لا جديد".

وتابع: "هدف الفيحاء كربون من هدفي الفيصلي والتعاون وغيرهما الموسم الماضي.. أهم الأخطاء لم تعالج فراغ أمام الدفاع رغم الـ3 محاور، ولا نعرف ماذا كان يعمل كاريلي ولاعبوه بمعسكر النمسا؟".