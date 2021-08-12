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ليفربول يفقد لاعبين أمام نورويتش سيتي بسبب إصابتهما بارتجاج في المخ وأربطة الكاحل

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ليفربول يفقد لاعبين أمام نورويتش سيتي بسبب إصابتهما بارتجاج في المخ وأربطة الكاحل ليفربول يفقد لاعبين أمام نورويتش سيتي بسبب إصابتهما بارتجاج في المخ وأربطة الكاحل

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أعلن نادي ليفربول، عن موقف اللاعبين المصابين من المشاركة ضد نورويتش سيتي، السبت المقبل، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليفربول، على موقعه الرسمي، إن كورتيس جونز لن يكون متاحًا في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، بعد تعرضه لارتجاج في المخ، الاثنين الماضي.

وخرج جونز خلال الشوط الأول من ودية أوساسونا، عقب تعرضه للإصابة. وأضاف موقع ليفربول أن أندي روبرتسون سيغيب أيضًا عن مباراة نورويتش، بعد تعرضه لأضرار في أربطة الكاحل ضد أتلتيك بلباو.

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